OCTOBRE ROSE Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines

Les bassins vous proposent des cours d’Aquazumba, suivi d’un buffet rose convivial

OCTOBRE ROSE Ensemble contre le cancer du sein !

Rejoignez-nous pour un cours spécial d’Aquazumba, suivi d’un buffet rose convivial

Jeudi 16 octobre à 18h15

Tarif unique 13,20 € pour tous

L’intégralité des gains sera reversée au profit de l’Association “Madame S”, engagée dans la lutte contre le cancer du sein. .

English :

The pools offer Aquazumba classes, followed by a convivial pink buffet

German :

Die Becken bieten Ihnen Aquazumba-Kurse an, gefolgt von einem geselligen rosa Buffet

Italiano :

Le piscine offrono lezioni di Aquazumba, seguite da un buffet rosa conviviale

Espanol :

Las piscinas ofrecen clases de Aquazumba, seguidas de un agradable bufé rosa

