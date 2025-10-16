OCTOBRE ROSE Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines
OCTOBRE ROSE Le Moulin des Landes Grandchamp-des-Fontaines jeudi 16 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Les bassins vous proposent des cours d’Aquazumba, suivi d’un buffet rose convivial
OCTOBRE ROSE Ensemble contre le cancer du sein !
Rejoignez-nous pour un cours spécial d’Aquazumba, suivi d’un buffet rose convivial
Jeudi 16 octobre à 18h15
Tarif unique 13,20 € pour tous
L’intégralité des gains sera reversée au profit de l’Association “Madame S”, engagée dans la lutte contre le cancer du sein. .
Le Moulin des Landes Alphéa Les Bassins Piscine Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
The pools offer Aquazumba classes, followed by a convivial pink buffet
German :
Die Becken bieten Ihnen Aquazumba-Kurse an, gefolgt von einem geselligen rosa Buffet
Italiano :
Le piscine offrono lezioni di Aquazumba, seguite da un buffet rosa conviviale
Espanol :
Las piscinas ofrecen clases de Aquazumba, seguidas de un agradable bufé rosa
L’événement OCTOBRE ROSE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays Erdre Canal Forêt