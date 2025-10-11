Octobre Rose Grande marche solidaire Rosheim

Octobre Rose Grande marche solidaire Rosheim samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose Grande marche solidaire

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

Un parcours de 5 km, festif et accessible, où chacun peut marcher en rose pour témoigner son soutien, partager un moment de convivialité et contribuer à sensibiliser à l’importance du dépistage. Organisée par la Ville de Rosheim et le Centre Communal d’Action Sociale.

Une marche conviviale et ouverte à tous pour afficher son soutien à la lutte contre le cancer du sein. Habillés de rose, les participants emprunteront un parcours de 5 km accessible et symbolique à travers la ville. Cette mobilisation festive et familiale est l’occasion de se retrouver autour d’un même objectif sensibiliser et encourager au dépistage. La matinée se clôturera par un apéritif rose partagé dans la bonne humeur. .

Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com

English :

A festive and accessible 5 km route, where everyone can walk in pink to show their support, share a moment of conviviality and help raise awareness of the importance of screening. Organized by the town of Rosheim and the Centre Communal d?Action Sociale.

German :

Eine 5 km lange, festliche und zugängliche Strecke, auf der jeder in Rosa laufen kann, um seine Unterstützung zu zeigen, einen Moment der Geselligkeit zu teilen und dazu beizutragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung zu schärfen. Organisiert von der Stadt Rosheim und dem Centre Communal d’Action Sociale.

Italiano :

Un percorso di 5 km festoso e accessibile, dove tutti possono camminare in rosa per mostrare il loro sostegno, condividere un momento di convivialità e contribuire a sensibilizzare sull’importanza dello screening. Organizzata dalla città di Rosheim e dal Centre Communal d’Action Sociale.

Espanol :

Un recorrido festivo y accesible de 5 km, donde todo el mundo puede caminar de rosa para mostrar su apoyo, compartir un momento de convivencia y ayudar a concienciar sobre la importancia del cribado. Organizado por la ciudad de Rosheim y el Centre Communal d’Action Sociale.

