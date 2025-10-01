OCTOBRE ROSE Grenade
OCTOBRE ROSE Grenade mercredi 1 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-01
La Mairie de Grenade vous propose diverses activités à l’occasion d’Octobre Rose !
Mercredi 1er Octobre, de 14h00 à 16h30, à l’Espace Chiomento
Dessins & Personnalisation de tissus pour la création de sacs de « Lovely Solidarity ».
Vendredi 3 Octobre, de 17h00 à 19h00, à la Bibliothèque de Grenade
« Lovely Solidarity » Fabrication de sacs pour les femmes ayant subi une chirurgie.
« Edith la vie en rose » Atelier colorimétrique étude des nuances de couleurs par rapport au teint.
Samedi 4 Octobre, jusqu’à 12h30, au Marché de Grenade
Stand de la « Ligue contre le cancer », en présence de « Lovely Solidarity ».
Lundi 20 & Mardi 21 Octobre, de 14h00 à 19h00
Don de sang & Stand d’infos. .
Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr
English :
The Mairie de Grenade is offering a range of activities to celebrate Pink October!
German :
Das Rathaus von Granada bietet Ihnen anlässlich des Rosa Oktobers verschiedene Aktivitäten an!
Italiano :
La Mairie de Grenade organizza una serie di attività in occasione dell’Ottobre Rosa!
Espanol :
El Ayuntamiento de Granada organiza diversas actividades con motivo del Octubre Rosa
