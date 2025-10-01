OCTOBRE ROSE Grenade

OCTOBRE ROSE Grenade mercredi 1 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

Grenade Haute-Garonne

La Mairie de Grenade vous propose diverses activités à l’occasion d’Octobre Rose !

Mercredi 1er Octobre, de 14h00 à 16h30, à l’Espace Chiomento

Dessins & Personnalisation de tissus pour la création de sacs de « Lovely Solidarity ».

Vendredi 3 Octobre, de 17h00 à 19h00, à la Bibliothèque de Grenade

« Lovely Solidarity » Fabrication de sacs pour les femmes ayant subi une chirurgie.

« Edith la vie en rose » Atelier colorimétrique étude des nuances de couleurs par rapport au teint.

Samedi 4 Octobre, jusqu’à 12h30, au Marché de Grenade

Stand de la « Ligue contre le cancer », en présence de « Lovely Solidarity ».

Lundi 20 & Mardi 21 Octobre, de 14h00 à 19h00

Don de sang & Stand d’infos. .

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

English :

The Mairie de Grenade is offering a range of activities to celebrate Pink October!

German :

Das Rathaus von Granada bietet Ihnen anlässlich des Rosa Oktobers verschiedene Aktivitäten an!

Italiano :

La Mairie de Grenade organizza una serie di attività in occasione dell’Ottobre Rosa!

Espanol :

El Ayuntamiento de Granada organiza diversas actividades con motivo del Octubre Rosa

