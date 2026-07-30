Informations pratiques

Guécélard

Octobre Rose

Salle des Fêtes Guécélard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Octobre Rose à Guécélard !

Le dimanche 18 Octobre sera la journée phare avec le Village Rose au niveau du complexe sportif / salle des fêtes

un accueil dès 9h00,

une Boutique Rose ouverte au profit de la Ligue contre le Cancer,

Une boutique de ventes de Roses par La Douceur d’une Fleur (avec un reversement forfaitaire pour la Ligue) et le retrait des roses réservées sur Helloasso (nouveauté 2026),

un espace buvettes,

un ou plusieurs espaces photos (caravane photobooth, fresque…)

des animations dynamiques et sportives échauffements communs, atelier d’activités physiques adaptées, expositions conseils…

deux circuits sécurisés de 4 et 6 km ouvert de 10h00 à 11h30 aux randonneurs, aux marcheurs nordiques et aux joggeurs… (4 km = nouveauté 2026) .

Salle des Fêtes Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12

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English :

Pink October in Guécélard!

L’événement Octobre Rose Guécélard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Sarthe