Octobre rose Médiathèque Guern

Octobre rose Médiathèque Guern mardi 30 septembre 2025.

Octobre rose

Médiathèque 4b rue de la Vallée Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 15:00:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-07

Au programme

1. Récolte de tissu 100% coton de 40x80cm (déposez vos tissus à la médiathèque)

2. Ateliers de fabrication de coussins cœurs pour l’hôpital sur deux après-midis. Le coussin coeur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs postopératoires d’un cancer du sein (mastectomie, tumorectomie…) en diminuant les tensions dues à la chirurgie.

Rendez-vous à la médiathèque avec ou sans matériel de couture, ou machine à coudre. .

Médiathèque 4b rue de la Vallée Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 74 16

L’événement Octobre rose Guern a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté