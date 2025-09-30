Octobre rose Médiathèque Guern
Octobre rose Médiathèque Guern mardi 30 septembre 2025.
Octobre rose
Médiathèque 4b rue de la Vallée Guern Morbihan
Au programme
1. Récolte de tissu 100% coton de 40x80cm (déposez vos tissus à la médiathèque)
2. Ateliers de fabrication de coussins cœurs pour l’hôpital sur deux après-midis. Le coussin coeur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs postopératoires d’un cancer du sein (mastectomie, tumorectomie…) en diminuant les tensions dues à la chirurgie.
Rendez-vous à la médiathèque avec ou sans matériel de couture, ou machine à coudre. .
Médiathèque 4b rue de la Vallée Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 74 16
