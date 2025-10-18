Octobre Rose Salle de septacle Le Miroir Gujan-Mestras

Salle de septacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Par l’association le Lions Club Gujan-Mestras Les parqueurs en partenariat avec les associations Les Gaz’Elles de Larros et La Tchanqué Team de Gujan-Mestras.

10h-17h journée d’information et d’ateliers sur la prévention du cancer du sein avec les associations locales engagées pour le bien-être des personnes en rémission.

14h30-16h30 Conférence débat avancées thérapeutiques, sport et guérison, esthétique et image de soi avec le Professeur Jaubert, président de la Ligue Contre le Cancer Bordeaux .

Salle de septacle Le Miroir 7 Avenue des Loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 18 14 83 c.beynel@gmail.com

