Octobre Rose Haimps Haimps
Octobre Rose Haimps Haimps samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose Haimps
Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
DES JEUX POUR TOUS LES GOÛTS
• Jeux d’adresse, de réflexion, de rapidité
• Pétanque • Palets • Molkky
• 10 grands jeux de la ludothèque
• Activités en intérieur & extérieur
.
Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr
English :
false
German :
SPIELE FÜR JEDEN GESCHMACK
? Geschicklichkeitsspiele, Denkspiele, Schnelligkeitsspiele?
? Boule oder Pétanque ? Shuffleboard ? Molkky
? 10 große Spiele aus der Ludothek
? Indoor- & Outdoor-Aktivitäten
Italiano :
GIOCHI PER TUTTI I GUSTI
? Giochi di abilità, riflessione, velocità
? Petanque? Shuffleboard? Molkky
10 grandi giochi della ludoteca
? Attività all’interno e all’esterno
Espanol :
JUEGOS PARA TODOS LOS GUSTOS
? Juegos de habilidad, reflexión, velocidad
? Petanca ? Tejo ? Molkky
? 10 grandes juegos de la ludoteca
? Actividades de interior y exterior
L’événement Octobre Rose Haimps Haimps a été mis à jour le 2025-10-04 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme