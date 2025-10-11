Octobre Rose Haimps Haimps

Octobre Rose Haimps Haimps samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose Haimps

Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2025-10-11

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

DES JEUX POUR TOUS LES GOÛTS

• Jeux d’adresse, de réflexion, de rapidité

• Pétanque • Palets • Molkky

• 10 grands jeux de la ludothèque

• Activités en intérieur & extérieur

Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr

English :

German :

SPIELE FÜR JEDEN GESCHMACK

? Geschicklichkeitsspiele, Denkspiele, Schnelligkeitsspiele?

? Boule oder Pétanque ? Shuffleboard ? Molkky

? 10 große Spiele aus der Ludothek

? Indoor- & Outdoor-Aktivitäten

Italiano :

GIOCHI PER TUTTI I GUSTI

? Giochi di abilità, riflessione, velocità

? Petanque? Shuffleboard? Molkky

10 grandi giochi della ludoteca

? Attività all’interno e all’esterno

Espanol :

JUEGOS PARA TODOS LOS GUSTOS

? Juegos de habilidad, reflexión, velocidad

? Petanca ? Tejo ? Molkky

? 10 grandes juegos de la ludoteca

? Actividades de interior y exterior

