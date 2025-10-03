Octobre rose Heillecourt Maison du Temps Libre Heillecourt
Octobre rose Heillecourt
Maison du Temps Libre 11 rue Gustave Lemaire Heillecourt Meurthe-et-Moselle
Depuis 2015, la commune participe à la campagne annuelle de sensibilisation et de soutien à la recherche contre le cancer du sein.
Pour cette édition 2025, la ville de Heillecourt propose un week-end dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Venez partager deux rendez-vous solidaires culturel et/ou sportif 1 soirée théâtre avec la Compagnie Incognito et des marches solidaires. Avec nos partenaires l’association Symphonie, La Ligue contre le cancer, l’Institut de Cancérologie de Lorraine, le CRCDC Grand Est, et Loisirs et Rencontres.
• Vendredi 3 octobre Théâtre
La compagnie Incognito revient avec Culottés d’après la BD de Pénélope Bagieu. 8 portraits de femmes qui ont choisi de prendre leur destin en main. N’écoutant que leur courage et leur détermination, elles se sont dressées contre tous les standards de leurs époques respectives pour s’affirmer en tant que femmes fortes et avant-gardistes.
14 femmes en scène qui chantent, dansent, racontent, jouent la comédie.
Rendez-vous à 20h30 Maison du Temps Libre Entrée libre sur réservation uniquement
• Samedi 4 octobre Marches solidaires Dress code [portez du rose]
À partir de 10 heures toutes les 30 minutes Initiation à la Marche nordique. sur réservation uniquement
13h30 14h30 Stands de sensibilisation et échauffement avec Laurence Broussier, coach sportive.
14h30 Départ des 2 circuits de 5 kms et 8 kms.
Rendez-vous Parc de l’Embanie Terrain de BasketTout public
Maison du Temps Libre 11 rue Gustave Lemaire Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 57 19
English :
Since 2015, the commune has taken part in the annual campaign to raise awareness and support breast cancer research.
For this 2025 edition, the town of Heillecourt is offering a weekend dedicated to breast cancer awareness and screening. Come and take part in two cultural and/or sporting events: 1 evening of theater with the Compagnie Incognito, and solidarity walks. With our partners: the Symphonie association, the Ligue contre le cancer, the Institut de Cancérologie de Lorraine, the CRCDC Grand Est, and Loisirs et Rencontres.
friday, October 3 ? Theater
The Incognito company returns with « Culottés », based on the comic strip by Pénélope Bagieu. 8 portraits of women who have chosen to take their destiny into their own hands. Listening only to their courage and determination, they stood up against all the standards of their respective eras to assert themselves as strong, avant-garde women.
14 women on stage, singing, dancing, storytelling and acting.
Rendezvous at 8:30pm ? Maison du Temps Libre Free admission by reservation only
saturday, October 4: Solidarity walks ? Dress code [wear pink] ?
Starting at 10 a.m. every 30 minutes: Introduction to Nordic Walking. Reservation required
13h30 ? 2:30 p.m.: Awareness-raising stands and warm-up with Laurence Broussier, sports coach.
2.30pm: Start of the 2 circuits of 5 kms and 8 kms.
Rendezvous Parc de l’Embanie Terrain de Basket
German :
Seit 2015 nimmt die Gemeinde an der jährlichen Kampagne zur Sensibilisierung und Unterstützung der Forschung gegen Brustkrebs teil.
Für die Ausgabe 2025 schlägt die Stadt Heillecourt ein Wochenende vor, das der Sensibilisierung und der Früherkennung von Brustkrebs gewidmet ist. Teilen Sie zwei kulturelle und/oder sportliche Solidaritätsveranstaltungen: einen Theaterabend mit der Compagnie Incognito und Solidaritätsmärsche. Mit unseren Partnern: Verein Symphonie, La Ligue contre le cancer, Institut de Cancérologie de Lorraine, CRCDC Grand Est und Loisirs et Rencontres.
freitag, den 3. Oktober ? Theater
Die Theatergruppe Incognito kehrt mit « Culottés » nach dem Comic von Pénélope Bagieu zurück. 8 Porträts von Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Sie haben nur auf ihren Mut und ihre Entschlossenheit gehört und sich gegen die Normen ihrer jeweiligen Epoche gestellt, um sich als starke und avantgardistische Frauen zu behaupten.
14 Frauen auf der Bühne, die singen, tanzen, erzählen und schauspielern.
Treffpunkt um 20.30 Uhr ? Maison du Temps Libre Freier Eintritt nur mit Reservierung
samstag, 4. Oktober: Solidaritätsmärsche ? Dresscode [Tragen Sie rosa!]
Ab 10 Uhr alle 30 Minuten Einführung in Nordic Walking. Nur mit Reservierung
13h30 ? 14:30 Uhr: Sensibilisierungsstände und Aufwärmen mit Laurence Broussier, Sporttrainerin.
14:30 Uhr: Start der beiden Rundkurse von 5 kms und 8 kms.
Treffpunkt Parc de l’Embanie Basketballfeld
Italiano :
Dal 2015, la città partecipa alla campagna annuale di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca sul cancro al seno.
Per questa edizione 2025, la città di Heillecourt propone un fine settimana dedicato alla sensibilizzazione e allo screening del cancro al seno. Venite a partecipare a due eventi culturali e/o sportivi: 1 serata di teatro con la Compagnie Incognito e passeggiate di solidarietà. Con i nostri partner: l’associazione Symphonie, la Ligue contre le cancer, l’Institut de Cancérologie de Lorraine, il CRCDC Grand Est e Loisirs et Rencontres.
venerdì 3 ottobre? Teatro
La compagnia Incognito torna con « Culottés », tratto dal fumetto di Pénélope Bagieu. 8 ritratti di donne che hanno scelto di prendere in mano il proprio destino. Ascoltando solo il loro coraggio e la loro determinazione, si sono sollevate contro tutti gli standard delle rispettive epoche per affermarsi come donne forti e all’avanguardia.
14 donne in scena, che cantano, ballano, raccontano e recitano.
Appuntamento alle 20.30? Maison du Temps Libre Ingresso libero Prenotazione obbligatoria
sabato 4 ottobre: passeggiate di solidarietà Codice di abbigliamento [indossare il rosa] ?
Dalle 10.00 ogni 30 minuti: Introduzione al Nordic Walking Prenotazione obbligatoria
13h30 ? 14.30: Stand di sensibilizzazione e riscaldamento con Laurence Broussier, allenatore sportivo.
14.30: Inizio dei 2 circuiti di 5 km e 8 km.
Punto d’incontro Parc de l’Embanie Campo da basket
Espanol :
Desde 2015, la ciudad participa en la campaña anual de sensibilización y apoyo a la investigación sobre el cáncer de mama.
Para esta 2025 edición, la ciudad de Heillecourt propone un fin de semana dedicado a la sensibilización y a la detección del cáncer de mama. Venga y participe en dos eventos culturales y/o deportivos: 1 velada de teatro con la Compagnie Incognito y caminatas solidarias. Con nuestros socios: la asociación Symphonie, la Ligue contre le cancer, el Institut de Cancérologie de Lorraine, la CRCDC Grand Est y Loisirs et Rencontres.
viernes 3 de octubre ? Teatro
La compañía Incognito vuelve con « Culottés », basado en el cómic de Pénélope Bagieu. 8 retratos de mujeres que han decidido tomar su destino en sus manos. Escuchando sólo su coraje y determinación, se han levantado contra todos los estándares de sus respectivas épocas para afirmarse como mujeres fuertes y vanguardistas.
14 mujeres en escena, cantando, bailando, contando historias y actuando.
Cita a las 20.30 h ? Maison du Temps Libre Entrada gratuita reserva obligatoria
sábado 4 de octubre: Marcha solidaria Código de vestimenta [vestir de rosa] ?
A partir de las 10h cada 30 minutos: Iniciación a la marcha nórdica Imprescindible reservar
13h30 ? 14h30: Tribuna de sensibilización y calentamiento con Laurence Broussier, entrenadora deportiva.
14h30: Inicio de los 2 circuitos de 5 kms y 8 kms.
Punto de encuentro Parc de l’Embanie Campo de baloncesto
L’événement Octobre rose Heillecourt Heillecourt a été mis à jour le 2025-09-25 par DESTINATION NANCY