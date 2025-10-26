Octobre Rose Herbignac

Octobre Rose Herbignac dimanche 26 octobre 2025.

Octobre Rose

Salle des sports Yannick Serré Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-26 08:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Rejoignez-nous le 26 octobre pour une journée solidaire dédiée à la lutte contre les cancers. Au programme

Randonnées et courses solidaires de 7 km à 14 km pour les plus courageux, avec départ libre entre 8h30 et 13h en lien avec le PGAC.

En parallèle, le club de basket d’Herbignac organise des rencontres amicales à partir de 10h. Venez encourager les équipes tout en soutenant une noble cause. Le soir, un match de gala aura lieu pour clôturer cette journée.

Devant la salle, vous pourrez faire de magnifiques balades dans une voiture de collection en collaboration avec l’association Herbignac Passion Moteur.

Une restauration sur place sera disponible à la salle de basket. Venez en profiter tout en soutenant une cause solidaire !

Tous les dons et les recettes de la journée seront reversés à la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique. .

Salle des sports Yannick Serré Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

