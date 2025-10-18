Octobre rose I Marche rose Montferrand-du-Périgord

Octobre rose I Marche rose Montferrand-du-Périgord samedi 18 octobre 2025.

Octobre rose I Marche rose

le bourg Montferrand-du-Périgord Dordogne

Marche rose

Parcours ouvert à tous 4,5 km autour du village

Ouvert à tous

Boisson et gâteau offert

Inscription à 14h RDV sous la halle

Vente et dons au profit de la lutte contre le Cancer

Dress-code, tous en ROSE ou accessoire en ROSE .

le bourg Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 06 68 61

