Octobre rose – Iffendic Iffendic
samedi 3 octobre 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Octobre rose – Iffendic
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le samedi 3 octobre , dans le cadre d’Octobre Rose, Espoir Gym, le Collectif des Triplette Roses, La Ligue contre le cancer, le Comité Féminin 35 pour la prévention et le dépistage des cancers vous propose une marche solidaire.
Echauffement à 9h30, départ à 10h depuis la salle communale Guibannier, rue du Stade.
2 Nouveaux circuits :
– 5,6 km accessible aux poussettes
– 10km
Participation minimum de 5€/adulte au profit de la lutte contre le cancer du sein. .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
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English :
L’événement Octobre rose – Iffendic Iffendic a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – Montfort Communauté
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