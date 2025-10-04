Octobre rose Initiation à la marche nordique Cayeux-sur-Mer
Octobre rose Initiation à la marche nordique Cayeux-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose Initiation à la marche nordique
1276 Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Initiation à la marche nordique
Initiation à la marche nordique .
1276 Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Introduction to Nordic walking
German :
Einführung in Nordic Walking
Italiano :
Introduzione al nordic walking
Espanol :
Introducción a la marcha nórdica
L’événement Octobre rose Initiation à la marche nordique Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-09-28 par OT DE LA BAIE DE SOMME