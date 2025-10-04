Octobre rose Initiation à la marche nordique Cayeux-sur-Mer

1276 Boulevard du général Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-04 09:30:00

2025-10-04

Initiation à la marche nordique

English :

Introduction to Nordic walking

German :

Einführung in Nordic Walking

Italiano :

Introduzione al nordic walking

Espanol :

Introducción a la marcha nórdica

L’événement Octobre rose Initiation à la marche nordique Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-09-28 par OT DE LA BAIE DE SOMME