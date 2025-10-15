Octobre rose : Intelligence artificielle et cancer du sein Mairie Paris Centre Paris

Octobre rose : Intelligence artificielle et cancer du sein Mairie Paris Centre Paris mercredi 15 octobre 2025.

Cette année, notre thème sera » Intelligence artificielle et cancer du sein » :



Nous organisons une table ronde réunissant :

– Professeur Anne Vincent -Salomon (cheffe du comité sein de l’institut Curie et directrice de l’Institut des cancers des femmes)

– Professeur Brigitte Seroussi (Sorbonne Université, chaire de Bioinformatique, présidente du programme DESIREE)

– Docteur Alexis Denis, fondateur de la start-up IKTOS en Intelligence artificielle et chimie

La table ronde sera suivie d’un spectacle de l’association ELLESDANSENT et d’un buffet de l’amitié.

Depuis plus de 10 ans, l’association Prolific organise chaque année une grande soirée Octobre Rose à la Mairie de Paris Centre pour sensibiliser le grand public au dépistage et à la recherche sur le cancer du sein.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 17h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Mairie Paris Centre 2, rue Eugène Spuller 75003 Salle des fêtesParis