Informations pratiques

Izaourt

Octobre Rose – Izaour’Ose la vie Izaour’Ose l’espoir

Théatre de verdure IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:45:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Deux marches solidaires : 4 km et 7 km le matin

Concours de pétanque à 13h30

Restauration sur place

Inscriptions ouvertes :https://la-caminade-des-deux ourses.s2.yapla.com/…/125563

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Théatre de verdure IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie lacaminadedesdeuxourses@gmail.com

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English :

Two charity walks: 4 km and 7 km in the morning

Pétanque tournament at 1:30 p.m.

Food available on site

Registration open: https://la-caminade-des-deux ourses.s2.yapla.com/…/125563

L’événement Octobre Rose – Izaour’Ose la vie Izaour’Ose l’espoir Izaourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65