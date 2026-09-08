Octobre Rose – Izaour’Ose la vie Izaour’Ose l’espoir Théatre de verdure Izaourt
dimanche 4 octobre 2026 · Théatre de verdure · Izaourt
Informations pratiques
Izaourt
Octobre Rose – Izaour’Ose la vie Izaour’Ose l’espoir
Théatre de verdure IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:45:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Deux marches solidaires : 4 km et 7 km le matin
Concours de pétanque à 13h30
Restauration sur place
Inscriptions ouvertes :https://la-caminade-des-deux ourses.s2.yapla.com/…/125563
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Théatre de verdure IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie lacaminadedesdeuxourses@gmail.com
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English :
Two charity walks: 4 km and 7 km in the morning
Pétanque tournament at 1:30 p.m.
Food available on site
Registration open: https://la-caminade-des-deux ourses.s2.yapla.com/…/125563
L’événement Octobre Rose – Izaour’Ose la vie Izaour’Ose l’espoir Izaourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65