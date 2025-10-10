Octobre Rose- Jaydance Saumur
Octobre Rose- Jaydance Saumur vendredi 10 octobre 2025.
Octobre Rose- Jaydance
42 rue de la Prévôté Saumur Maine-et-Loire
Octobre Rose avec les Re’Belles Roses.
Soirée Jaydance au profit de la recherche contre le cancer du sein.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 10 octobre 2025 de 19h30 à 21h. .
42 rue de la Prévôté Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire saumurfitness@gmail.com
English :
Pink October with Re’Belles Roses.
German :
Rosa Oktober mit den Re’Belles Roses.
Italiano :
Ottobre rosa con le Re’Belles Roses.
Espanol :
Octubre rosa con las Re’Belles Roses.
