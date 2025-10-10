Octobre Rose- Jaydance Saumur

Octobre Rose- Jaydance Saumur vendredi 10 octobre 2025.

Octobre Rose- Jaydance

42 rue de la Prévôté Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Octobre Rose avec les Re’Belles Roses.

Soirée Jaydance au profit de la recherche contre le cancer du sein.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h30 à 21h. .

42 rue de la Prévôté Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire saumurfitness@gmail.com

English :

Pink October with Re’Belles Roses.

German :

Rosa Oktober mit den Re’Belles Roses.

Italiano :

Ottobre rosa con le Re’Belles Roses.

Espanol :

Octubre rosa con las Re’Belles Roses.

L’événement Octobre Rose- Jaydance Saumur a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME