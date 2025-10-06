Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac
Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac lundi 6 octobre 2025.
Octobre Rose je couds un bonnet de chimio
Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-06
A l’occasion d’Octobre Rose, France services organise l’opération « je couds un bonnet de chimio ».
1. Venez chercher le patron du bonnet de chimio madeleine à France services Boussac du 6 au 10 octobre.
2. Cousez le bonnet de chimio.
3. Amenez vos coutures de bonnet de chimio à France services Boussac.
4. Le comité de la ligue contre le cancer de la Creuse récoltera les bonnets courant décembre.
Horaires de France services Boussac
Lundi de 09h00 à 12h00
Mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 09h00 à 12h00
Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 .
Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 20 45 98
English : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio
German : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio
Italiano :
Espanol : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio
L’événement Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac a été mis à jour le 2025-09-22 par Creuse Confluence Tourisme