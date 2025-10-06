Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac

Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac lundi 6 octobre 2025.

Octobre Rose je couds un bonnet de chimio

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-06

A l’occasion d’Octobre Rose, France services organise l’opération « je couds un bonnet de chimio ».

1. Venez chercher le patron du bonnet de chimio madeleine à France services Boussac du 6 au 10 octobre.

2. Cousez le bonnet de chimio.

3. Amenez vos coutures de bonnet de chimio à France services Boussac.

4. Le comité de la ligue contre le cancer de la Creuse récoltera les bonnets courant décembre.

Horaires de France services Boussac

Lundi de 09h00 à 12h00

Mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Mercredi de 09h00 à 12h00

Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 20 45 98

English : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio

German : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio

Italiano :

Espanol : Octobre Rose je couds un bonnet de chimio

L’événement Octobre Rose je couds un bonnet de chimio Boussac a été mis à jour le 2025-09-22 par Creuse Confluence Tourisme