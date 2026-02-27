Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer Salle des Fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer

Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre du mois d’octobre rose, l’association de commerçants Touqu’Y Bouge organise une journée de sensibilisation au cancer du sein à travers des ateliers découverte, interventions de professionnels de santé, et séances d’activités physiques.

Dans le cadre du mois d’octobre rose, l’association de commerçants Touqu’Y Bouge organise une journée dédiée aux personnes atteintes du cancer du sein, en post traitement ou en rémission, ainsi qu’aux aidants et familles, mais aussi soignants, à travers des ateliers découverte, interventions de professionnels de santé, et séances d’activités physiques.

PROGRAMME

10h : Eveil corporel par une séance d’Activité Physique Adaptée (APA)

10h30 : Conférence témoignage de patiente avec Caroline

11h15 : Conférence par Laura Servager, diététicienne : l’alimentation et le cancer

12h : Séance d’Activité Physique Adaptée (APA)

14h : Conférence par le Dr Gabreau (médecin coordinatrice CPTS)

15h : Séance de Qi Gong

15h30 : Conférence par une infirmière dermographe : la dermopigmentation reconstructrice

16h30 : Séance de relaxation

Mais aussi différents espaces découverte :

APA

Coussins Coeur

Dermopigmentation

Europa Donna

Kinésithérapie

La Ligue contre le Cancer

Pharmacie

Podologie et pose de vernis

Prothèses capillaires et foulards

Relaxation et réflexologie plantaire

Shiatsu

Shooting photo

Socio-esthétique .

Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie

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English : Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer

As part of Pink October, the Touqu’Y Bouge merchants’ association is organizing a breast cancer awareness day featuring introductory workshops, presentations by healthcare professionals, and physical activity sessions.

L’événement Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer Touques a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville