Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer Salle des Fêtes Touques
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Touques
Informations pratiques
Touques
Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer
Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre du mois d’octobre rose, l’association de commerçants Touqu’Y Bouge organise une journée de sensibilisation au cancer du sein à travers des ateliers découverte, interventions de professionnels de santé, et séances d’activités physiques.
Dans le cadre du mois d’octobre rose, l’association de commerçants Touqu’Y Bouge organise une journée dédiée aux personnes atteintes du cancer du sein, en post traitement ou en rémission, ainsi qu’aux aidants et familles, mais aussi soignants, à travers des ateliers découverte, interventions de professionnels de santé, et séances d’activités physiques.
PROGRAMME
10h : Eveil corporel par une séance d’Activité Physique Adaptée (APA)
10h30 : Conférence témoignage de patiente avec Caroline
11h15 : Conférence par Laura Servager, diététicienne : l’alimentation et le cancer
12h : Séance d’Activité Physique Adaptée (APA)
14h : Conférence par le Dr Gabreau (médecin coordinatrice CPTS)
15h : Séance de Qi Gong
15h30 : Conférence par une infirmière dermographe : la dermopigmentation reconstructrice
16h30 : Séance de relaxation
Mais aussi différents espaces découverte :
APA
Coussins Coeur
Dermopigmentation
Europa Donna
Kinésithérapie
La Ligue contre le Cancer
Pharmacie
Podologie et pose de vernis
Prothèses capillaires et foulards
Relaxation et réflexologie plantaire
Shiatsu
Shooting photo
Socio-esthétique .
Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie
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English : Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer
As part of Pink October, the Touqu’Y Bouge merchants’ association is organizing a breast cancer awareness day featuring introductory workshops, presentations by healthcare professionals, and physical activity sessions.
L’événement Octobre rose : Journée bien vivre avec le cancer Touques a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SPL Deauville
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