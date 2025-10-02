Octobre Rose Journée de dépistage du cancer du sein sur RDV Service des consultations externes Bourganeuf
Octobre Rose Journée de dépistage du cancer du sein sur RDV Service des consultations externes Bourganeuf jeudi 2 octobre 2025.
Service des consultations externes Place Tournois Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-14
2025-10-02 2025-10-14
Même les Super Women se font dépister !
Sur RDV (de 50 à 74 ans)… .
Service des consultations externes Place Tournois Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 01 33
