Octobre rose Journée de sensibilisation Pontarlier

Clinique Saint-Pierre Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-17 09:00:00
fin : 2025-10-17 16:00:00
2025-10-17
Organisé par la Clinique Saint-Pierre.
Journée de sensibilisation ouverte à toutes et tous, sans inscription. Venez librement échanger, poser vos questions et découvrir, au fil de jeux et quiz, des infos sur la pathologie, la prévention et les soins postcancer proposés par la Clinique. .
Clinique Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com
