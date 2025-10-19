Octobre Rose – Journée Mondiale contre le cancer du sein : Matinée Zumba – Flashmob Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dimanche 19 octobre – RDV à La MDF pour apprendre la chorégraphieHoraire : 10h || Durée : 2h || Tout public à partir de 12 ans – Venez avec votre plus belle tenue rose !Zumba – Flashmob???? avec Javiera Coussieu- Reyes et ensuite filmage sur le quai devant la Loire (lieu bientôt partagé).

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.instagram.com/maisondesfemmessdb?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==