Octobre Rose – Journée Mondiale contre le cancer du sein : Matinée Zumba – Flashmob Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Octobre Rose – Journée Mondiale contre le cancer du sein : Matinée Zumba – Flashmob Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Octobre Rose – Journée Mondiale contre le cancer du sein : Matinée Zumba – Flashmob Dimanche 19 octobre, 10h00 Maison des femmes – Simone de Beauvoir Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Dimanche 19 octobre – RDV à La MDF pour apprendre la chorégraphie

Horaire : 10h || Durée : 2h || Tout public à partir de 12 ans – Venez avec votre plus belle tenue rose !

Zumba – Flashmob

avec Javiera Coussieu- Reyes et ensuite filmage sur le quai devant la Loire (lieu bientôt partagé).

Maison des femmes – Simone de Beauvoir 15 quai ernest renaud Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondesfemmessdb?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesfemmes-simonedebeauvoir.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesSDB/?locale=fr_FR »}]

Flashmob – Zumba danse zumba