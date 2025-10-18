Octobre Rose – Journée Mondiale de la Ménopause : Documentaire et échange Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Octobre Rose – Journée Mondiale de la Ménopause : Documentaire et échange Samedi 18 octobre, 20h00 Maison des femmes – Simone de Beauvoir

Entrée libre

Samedi 18 octobre Horaire : 20h || Durée : 1h30 mn || Tout public à partir de 12 ans

« Ménopauses » Quand les femmes en parlent

Dans le cadre d’Octobre Rose et de la Journée Mondiale de la ménopause, La MDF Simone De Beauvoir vous propose une soirée documentaire, échange et prévention autour de la ménopause et des cancers féminins.

Ce documentaire réalisé par Julie Talon retrace le parcours de santé des femmes durant leurs ménopauses. Un documentaire sur les bouffées de chaleur, sur la descente d’organes, les fuites urinaires, la cellulite ? Ça nous promet un film d’horreur, non ? Et si c’était tout le contraire, et si cette étape ouvrait plutôt la voie à une profonde interrogation sur notre identité de femme, sur ce que nous souhaitons vivre et ne plus revivre ? A travers le regard de 12 femmes, « Ménopauses » explore ce temps de la vie au fil d’histoires sans fard ni pathos, racontées avec lucidité et humour, qui finalement posent une question plus large : jusqu’à quel âge la société nous considère-t-elle vraiment comme des femmes ?

Le documentaire sera suivi d’une discussion interactive avec le public, avec une diététicienne-nutritionniste Marieke Zeegers et une gynécologue et /ou sage femme (en attente de confirmation).

Durant cette soirée vous pourrez aussi retrouver un stand de prévention afin d’échanger autour des cancers féminins

