Octobre rose journée solidaire Salle des fêtes Bidache dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose journée solidaire

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

OCTOBRE ROSE

Venez nombreux passer un moment convivial pour la bonne cause !

Le matin départ des parcours de marche 9h pour le 10km, 10h pour le 6km et 11h pour le 3km.

12h restauration sur place.

15h parties de loto

Sur place, un stand prévention sera tenu par l’association Les battements d’elles et le RKS. .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 00 10

