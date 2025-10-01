Octobre rose Just dance Pontarlier
Octobre rose Just dance Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.
Octobre rose Just dance
Médiathèque Pontarlier Doubs
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
2025-10-01
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez vous échauffer avant la Crazy Pink Run en dansant sur Just Dance ! Tout public. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
