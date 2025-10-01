Octobre rose Just dance Pontarlier

Octobre rose Just dance Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.

Octobre rose Just dance

Médiathèque Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Venez vous échauffer avant la Crazy Pink Run en dansant sur Just Dance ! Tout public. .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

