Octobre rose – Just dance Pontarlier
mercredi 7 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Octobre rose – Just dance
Médiathèque Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez vous échauffer avant la Crazy Pink Run en dansant sur Just Dance ! Familles et tout public. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Octobre rose – Just dance
L’événement Octobre rose – Just dance Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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