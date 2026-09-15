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AGENDA · Pontarlier

Octobre rose – Just dance Pontarlier

mercredi 7 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Octobre rose – Just dance

Médiathèque Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez vous échauffer avant la Crazy Pink Run en dansant sur Just Dance ! Familles et tout public.   .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Octobre rose – Just dance

L’événement Octobre rose – Just dance Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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