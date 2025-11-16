Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Octobre Rose Kabaret Jordan et Alexis Espace André Lejeune Guéret dimanche 16 novembre 2025.

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Soirée Kabaret avec Jordan et Alexis pour Octobre Rose.
Placemenbt libre. Réservation Conseillée.   .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 44 87 

