Octobre Rose La Jarrie-Audouin La Jarrie-Audouin

Octobre Rose La Jarrie-Audouin
Rue Gaston Daniaud La Jarrie-Audouin Charente-Maritime
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
Vendredi soir afterwork concert, vente de goodies, planche apéro
Samedi et dimanche boutique éphémère massage, praticiens bien-être
Dimanche marche de 5km
Rue Gaston Daniaud La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 15 67 magasinlajarrie@gmail.com
Freitagabend Afterwork-Konzert, Verkauf von Goodies, Aperitifbrett
Samstag und Sonntag: Vergänglicher Laden: Massage, Wellness-Praktizierende
Sonntag: 5-km-Wanderung
Venerdì sera: concerto del dopolavoro, vendita di prodotti, aperitivo a tavola
Sabato e domenica: boutique effimera: massaggi, operatori del benessere
Domenica: passeggiata di 5 km
Viernes por la noche: concierto afterwork, venta de golosinas, tabla de aperitivos
Sábado y domingo: boutique efímera: masajes, profesionales del bienestar
Domingo: caminata de 5 km
