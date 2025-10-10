Octobre Rose La Jarrie-Audouin La Jarrie-Audouin

Rue Gaston Daniaud La Jarrie-Audouin Charente-Maritime

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Vendredi soir afterwork concert, vente de goodies, planche apéro

Samedi et dimanche boutique éphémère massage, praticiens bien-être

Dimanche marche de 5km

Rue Gaston Daniaud La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 15 67 magasinlajarrie@gmail.com

Freitagabend Afterwork-Konzert, Verkauf von Goodies, Aperitifbrett

Samstag und Sonntag: Vergänglicher Laden: Massage, Wellness-Praktizierende

Sonntag: 5-km-Wanderung

Venerdì sera: concerto del dopolavoro, vendita di prodotti, aperitivo a tavola

Sabato e domenica: boutique effimera: massaggi, operatori del benessere

Domenica: passeggiata di 5 km

Viernes por la noche: concierto afterwork, venta de golosinas, tabla de aperitivos

Sábado y domingo: boutique efímera: masajes, profesionales del bienestar

Domingo: caminata de 5 km

