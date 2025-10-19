Octobre rose La Marche des deux rives Treffiagat

Octobre rose La Marche des deux rives Treffiagat dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose La Marche des deux rives

Avenue du Port Treffiagat Finistère

Début : 2025-10-19 09:30:00

2025-10-19

Octobre Rose est un mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

En partenariat avec le CCAS du Guilvinec, une marche solidaire est organisée avec deux départs

– 9h30 pour les 10km

– 9h45 pour les 5km

L’exposition photo » les parapluies roses » de Gaëlle Demaurey et ses élèves se poursuit également avec 15 nouvelles photos. .

Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

