Octobre Rose La Sein Médardaise Saint-Médard-d’Eyrans

Place de la loi Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Retour de la « Sein Médardaise » pour sa quatrième édition

Le dimanche 5 octobre 2025 en matinée, une marche et une course sont organisées dans le cadre d’Octobre Rose, sur deux parcours différents, tout cela dans un esprit convivial et ludique. L’objectif est de passer un moment agréable, de se retrouver et de profiter d’un moment ensemble.

Au programme

– 1 course de 9,5 kms avec un départ à 10h place de la loi 1901 (RDV à partir de 8h30)

– 1 marche de 7 kms avec un départ à 9h30 place de la loi 1901 (RDV à partir de 8h30)

Attention, inscriptions sur Helloasso obligatoires. .

Place de la loi Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr

