Octobre Rose – La sterpinacienne Étrépagny
dimanche 11 octobre 2026 · Étrépagny
Informations pratiques
Étrépagny
Octobre Rose – La sterpinacienne
Rue du Maréchal Foch Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Randonnée :
– Départ à 9h : randonnée familiale de 6,7 km
– Départ à 9h15 : randonnée nordique de 8,5 km
– Départ à 9h30 : randonnée de 8,5 km
VTT :
– Départ à 9h45 : parcours de 17km
Course à pied :
– Départ à 10h : parcours de 7,5 km
Présence d’ateliers de prévention animés par des professionnels. .
Rue du Maréchal Foch Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
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English : Octobre Rose – La sterpinacienne
L’événement Octobre Rose – La sterpinacienne Étrépagny a été mis à jour le 2026-09-04 par Vexin Normand Tourisme
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