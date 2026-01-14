Informations pratiques

Étrépagny

Octobre Rose – La sterpinacienne

Rue du Maréchal Foch Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Randonnée :

– Départ à 9h : randonnée familiale de 6,7 km

– Départ à 9h15 : randonnée nordique de 8,5 km

– Départ à 9h30 : randonnée de 8,5 km

VTT :

– Départ à 9h45 : parcours de 17km

Course à pied :

– Départ à 10h : parcours de 7,5 km

Présence d’ateliers de prévention animés par des professionnels. .

Rue du Maréchal Foch Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

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English : Octobre Rose – La sterpinacienne

L’événement Octobre Rose – La sterpinacienne Étrépagny a été mis à jour le 2026-09-04 par Vexin Normand Tourisme