OCTOBRE ROSE LA VILLE MOBILISEE Frontignan mercredi 1 octobre 2025.

Frontignan Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

À partir du 1e octobre, en soutien à la 31e campagne Octobre Rose, organisée par l’association “Ruban Rose”, la municipalité en partenariat avec les associations locales, les organismes de prévention et de suivi du cancer du sein et les instituts de recherche prépare un grand nombre de rendez-vous .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

