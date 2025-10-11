Octobre Rose | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen

Octobre Rose | Lacroix Saint-Ouen Lacroix-Saint-Ouen samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose | Lacroix Saint-Ouen

72 Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Forum spécial Dès 10h

– Échanges avec Maison autour de la vie, Espace Ressources Cancer et l’association Onco Oise

– Challenges sportifs, initiations

– Ateliers d’information et de sensibilisation en présence de professionnels de santé et du bien-être

Bal Country Dès 20h

Organisé par Settle Down Country.

Réservation au 06.86.51.50.24 (Muriel ou settledowncountry@sfr.fr

En octobre, chez vos commerçants et avec les associations participantes vous pouvez faire un don pour soutenir l’action sur notre territoire de nos associations partenaire Onco Oise et Maison autour de la vie

72 Rue Carnot Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Special forum From 10am:

– Discussions with Maison autour de la vie, Espace Ressources Cancer and the Onco Oise association

– Sports challenges, initiations

– Information and awareness workshops with health and well-being professionals

Country Ball From 8pm:

Organized by Settle Down Country.

Reservations on 06.86.51.50.24 (Muriel or settledowncountry@sfr.fr

In October, you can make a donation to support the work of our partner associations Onco Oise and Maison autour de la vie

German :

Sonderforum Ab 10 Uhr

– Austausch mit Maison autour de la vie, Espace Ressources Cancer und dem Verein Onco Oise

– Sportliche Herausforderungen, Einführungen

– Informations- und Sensibilisierungsworkshops in Anwesenheit von Fachleuten aus dem Gesundheits- und Wellnessbereich

Country-Ball Ab 20 Uhr

Organisiert von Settle Down Country.

Reservierung unter 06.86.51.50.24 (Muriel oder settledowncountry@sfr.fr

Im Oktober können Sie bei Ihren Händlern und den teilnehmenden Vereinen spenden, um die Arbeit unserer Partnervereine Onco Oise und Maison autour de la vie in unserem Gebiet zu unterstützen

Italiano :

Forum speciale Dalle ore 10.00:

– Discussioni con la Maison autour de la vie, l’Espace Ressources Cancer e l’associazione Onco Oise

– Sfide sportive, presentazioni

– Workshop di informazione e sensibilizzazione con professionisti della salute e del benessere

Ballo di campagna Dalle 20.00:

Organizzato da Settle Down Country.

Prenotazioni allo 06.86.51.50.24 (Muriel o settledowncountry@sfr.fr)

Nel mese di ottobre, potete fare una donazione per sostenere il lavoro delle nostre associazioni partner, Onco Oise e Maison autour de la vie, nei vostri negozi locali e presso le associazioni partecipanti

Espanol :

Foro especial A partir de las 10h:

– Debates con la Maison autour de la vie, Espace Ressources Cancer y la asociación Onco Oise

– Desafíos deportivos, presentaciones

– Talleres de información y sensibilización con profesionales de la salud y el bienestar

Baile campestre A partir de las 20.00 h:

Organizado por Settle Down Country.

Reservas en el 06.86.51.50.24 (Muriel o settledowncountry@sfr.fr

En octubre, puede hacer un donativo para apoyar el trabajo de nuestras asociaciones colaboradoras, Onco Oise y Maison autour de la vie, en sus comercios locales y con las asociaciones participantes

