Octobre Rose Ladies’rose day Pau

Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

De 14h à 18h, au Pavillon des Arts

Une journée dédiée au bien-être des femmes, à la convivialité et à la solidarité féminine. Au programme ateliers bien-être, DIY, échanges et moments de partage dans une ambiance chaleureuse. Les fonds récoltés seront reversés aux associations Life is Rose, engagée dans l’accompagnement des femmes touchées par le cancer, et Du côté des femmes 64, qui œuvre pour les femmes victimes de violence conjugales. Cet événement a pour but de mettre en lumière des entreprises et associations locales dans une ambiance conviviale et féminine. .

Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 90 19 00

