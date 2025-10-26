Octobre rose Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Lamballe-Armor
Octobre rose Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Lamballe-Armor dimanche 26 octobre 2025.
Octobre rose
Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
L’association sportive du Golf de la Crinière se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Compétition en scramble à 2 sur 18 trous.
Droits de jeu 12€ minimum reversés à la Ligue contre le cancer Comité 22 La Ligue contre le cancer Comité des Côtes d’Armor. .
Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre rose Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor