Octobre rose Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Lamballe-Armor

Octobre rose

Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

L’association sportive du Golf de la Crinière se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Compétition en scramble à 2 sur 18 trous.

Droits de jeu 12€ minimum reversés à la Ligue contre le cancer Comité 22 La Ligue contre le cancer Comité des Côtes d’Armor. .

Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60

