AGENDA · Lanton
Octobre rose Lanton
samedi 17 octobre 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Octobre rose
Avenue David de Vignerte Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Marche , stands ,atelier couture au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Programme à venir .
Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@ville-lanton.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Octobre rose
L’événement Octobre rose Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
À voir aussi à Lanton (Gironde)
- American Show Esplanade de Cassy Lanton 18 septembre 2026
- American Show Esplanade de Cassy Lanton 18 septembre 2026
- Repas dansant Lanton 27 septembre 2026