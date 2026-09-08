UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lanton

Octobre rose Lanton

samedi 17 octobre 2026 · Lanton

Octobre rose Lanton

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Avenue David de Vignerte
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif

Lanton

Octobre rose

Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Marche , stands ,atelier couture au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Programme à venir   .

Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine   communication@ville-lanton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose

L’événement Octobre rose Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

À voir aussi à Lanton (Gironde)