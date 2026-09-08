Informations pratiques

Lanton

Octobre rose

Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Marche , stands ,atelier couture au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Programme à venir .

Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@ville-lanton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Octobre rose

L’événement Octobre rose Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon