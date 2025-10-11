Octobre rose L’association fête ses 30 ans Labastide-Monréjeau

Octobre rose L’association fête ses 30 ans

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

10h Yoga Hatha Sport en conscience par les arts martiaux Marche solidaire

12h Moment convivial offert .

Salle des fêtes Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11

