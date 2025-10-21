Octobre rose : le 14ème mobilisé contre le cancer du sein Mairie du 14e arrondissement PARIS

Un animateur vous accueillera et échangera avec vous autour d’un stand habillé aux couleurs d’octobre rose, situé dans le hall de la Mairie du 14ème arrondissement :

le mardi 21 octobre, de 14h à 17h

le mardi 28 octobre, de 14h30 à 17h

Durant le mois de sensibilisation au cancer du sein, la Mairie du 14ème arrondissement met à disposition du public un stand d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Le mardi 28 octobre 2025

de 13h30 à 17h00

Le mardi 21 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS