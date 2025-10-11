Octobre rose (Le Castelet) Saint-Aignan-de-Cramesnil Le Castelet

Saint-Aignan-de-Cramesnil 12 Rue du 7 Août 1944 Le Castelet Calvados

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

2025-10-11

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la commune du Castelet vous invite à participer à une marche solidaire de 5km à Saint-Aignan-de-Cramesnil le Samedi 11 Octobre.

Ensemble, marchons pour soutenir la recherche, les patientes et les actions de prévention.

• DÉPART 10h Salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil (Rendez-vous à 9h45)

• STANDS LIGUE CONTRE LE CANCER CENTRE TUBIANA

Tous les bénéfices seront reversés en intégralité à la ligue contre le cancer et au centre Tubiana.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS v.nosile@commune-le-castelet.fr .

Saint-Aignan-de-Cramesnil 12 Rue du 7 Août 1944 Le Castelet 14540 Calvados Normandie mairie@commune-le-castelet.fr

English : Octobre rose (Le Castelet)

To mark Pink October, breast cancer awareness month, Le Castelet invites you to take part in a 5km solidarity walk in Saint-Aignan-de-Cramesnil on Saturday, October 11.

German : Octobre rose (Le Castelet)

Anlässlich des Rosa Oktobers, dem Monat der Sensibilisierung für Brustkrebs, lädt die Gemeinde Le Castelet Sie am Samstag, den 11. Oktober zu einem 5km langen Solidaritätsmarsch nach Saint-Aignan-de-Cramesnil ein.

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, Le Castelet vi invita a partecipare a una passeggiata di solidarietà di 5 km a Saint-Aignan-de-Cramesnil sabato 11 ottobre.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, Le Castelet le invita a participar en una marcha solidaria de 5 km en Saint-Aignan-de-Cramesnil el sábado 11 de octubre.

