Octobre rose ! Le Chambon-sur-Lignon dimanche 19 octobre 2025.

186 Ch. de la Fayolle du lac Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Reversés à Octobre rose pour la recherche sur le cancer.

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

Parcours balisé de 12 km à cheval, à pied ou en vélo.

Sur inscription au centre équestre Pray d’Aunay.

186 Ch. de la Fayolle du lac Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 79 80 50 paequitation@gmail.com

English :

12 km marked trail on horseback, on foot or by bike.

Registration required at the Pray d’Aunay equestrian center.

German :

Markierte Strecke von 12 km zu Pferd, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Nach Anmeldung im Reitzentrum Pray d’Aunay.

Italiano :

Percorso segnalato di 12 km a cavallo, a piedi o in bicicletta.

Iscrizione obbligatoria presso il centro ippico di Pray d’Aunay.

Espanol :

Recorrido señalizado de 12 km a caballo, a pie o en bicicleta.

Inscripción obligatoria en el centro ecuestre de Pray d’Aunay.

L’événement Octobre rose ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon