Octobre rose ! Le Chambon-sur-Lignon
Octobre rose ! Le Chambon-sur-Lignon dimanche 19 octobre 2025.
Octobre rose !
186 Ch. de la Fayolle du lac Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Reversés à Octobre rose pour la recherche sur le cancer.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Parcours balisé de 12 km à cheval, à pied ou en vélo.
Sur inscription au centre équestre Pray d’Aunay.
.
186 Ch. de la Fayolle du lac Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 79 80 50 paequitation@gmail.com
English :
12 km marked trail on horseback, on foot or by bike.
Registration required at the Pray d’Aunay equestrian center.
German :
Markierte Strecke von 12 km zu Pferd, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Nach Anmeldung im Reitzentrum Pray d’Aunay.
Italiano :
Percorso segnalato di 12 km a cavallo, a piedi o in bicicletta.
Iscrizione obbligatoria presso il centro ippico di Pray d’Aunay.
Espanol :
Recorrido señalizado de 12 km a caballo, a pie o en bicicleta.
Inscripción obligatoria en el centro ecuestre de Pray d’Aunay.
L’événement Octobre rose ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon