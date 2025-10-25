Octobre Rose Le Chambon-sur-Lignon
Octobre Rose Le Chambon-sur-Lignon samedi 25 octobre 2025.
Octobre Rose
Parking des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Marche de 6.5 km proposée par AltiFit au profit d’Octobre Rose.
English :
6.5 km walk organized by AltiFit in aid of Pink October.
German :
6,5 km lange Wanderung, die von AltiFit zu Gunsten des Rosa Oktobers angeboten wird.
Italiano :
Camminata di 6,5 km organizzata da AltiFit a favore dell’Ottobre Rosa.
Espanol :
Marcha de 6,5 km organizada por AltiFit en beneficio del Octubre Rosa.
L’événement Octobre Rose Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon