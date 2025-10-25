Octobre Rose Le Chambon-sur-Lignon

Octobre Rose Le Chambon-sur-Lignon samedi 25 octobre 2025.

Octobre Rose

Parking des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Marche de 6.5 km proposée par AltiFit au profit d’Octobre Rose.

Parking des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

6.5 km walk organized by AltiFit in aid of Pink October.

German :

6,5 km lange Wanderung, die von AltiFit zu Gunsten des Rosa Oktobers angeboten wird.

Italiano :

Camminata di 6,5 km organizzata da AltiFit a favore dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

Marcha de 6,5 km organizada por AltiFit en beneficio del Octubre Rosa.

