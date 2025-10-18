Octobre Rose Le Croisic
Octobre Rose Le Croisic samedi 18 octobre 2025.
Octobre Rose
Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Le mois d’octobre se pare de rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
Le Croisic se mobilise avec des animations solidaires et conviviales. Agissons ensemble contre le cancer du sein.
Les fonds sont reversés à la Ligue contre le Cancer.
Dons en ligne sur le site www.ligue-cancer.net/octobre-rose
Au programme
Je cours, je marche par le Running Club Croisicais
Initiation au tennis de table avec l’association L’espadon Tennis de table
Danse en ligne
Initiation aux premiers soins de secours par l’amicale des sapeurs-pompiers du Croisic
Maquillage enfants et adolescents .
Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
L’événement Octobre Rose Le Croisic a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44