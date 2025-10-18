Octobre Rose Le Croisic

Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Le mois d’octobre se pare de rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Le Croisic se mobilise avec des animations solidaires et conviviales. Agissons ensemble contre le cancer du sein.

Les fonds sont reversés à la Ligue contre le Cancer.

Dons en ligne sur le site www.ligue-cancer.net/octobre-rose

Au programme

Je cours, je marche par le Running Club Croisicais

Initiation au tennis de table avec l’association L’espadon Tennis de table

Danse en ligne

Initiation aux premiers soins de secours par l’amicale des sapeurs-pompiers du Croisic

Maquillage enfants et adolescents .

Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

