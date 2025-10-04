Octobre Rose Le Grand-Pressigny
Octobre Rose Le Grand-Pressigny samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 15:00:00
Date(s) :
2025-10-04
.
Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 70 71 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire