Octobre rose Parc de la mairie Le Tourne samedi 25 octobre 2025.
Parc de la mairie 2 Chemin Peyroutic Le Tourne Gironde
Gratuit
2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
La Mairie du Tourne et les associations Jin’ Tonic et Krétamode se mobilisent pour Octobre Rose. Accueil à 10h dans le parc du Tourne thé et café offert par Krétamode. Marche tonique & solidaire encadrée par Jin’ Tonic. Séance gainage en musique dans le parc animée par Jin’Tonic. .
Parc de la mairie 2 Chemin Peyroutic Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 61
