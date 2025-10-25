Octobre rose Parc de la mairie Le Tourne

Octobre rose Parc de la mairie Le Tourne samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose

Parc de la mairie 2 Chemin Peyroutic Le Tourne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La Mairie du Tourne et les associations Jin’ Tonic et Krétamode se mobilisent pour Octobre Rose. Accueil à 10h dans le parc du Tourne thé et café offert par Krétamode. Marche tonique & solidaire encadrée par Jin’ Tonic. Séance gainage en musique dans le parc animée par Jin’Tonic. .

Parc de la mairie 2 Chemin Peyroutic Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 61

English : Octobre rose

German :

Italiano :

Espanol : Octobre rose

L’événement Octobre rose Le Tourne a été mis à jour le 2025-10-15 par OT de l’Entre-deux-Mers