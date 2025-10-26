Octobre rose / Les foulées roses / La Boucalaise Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Venez courir ou marcher au profit de la lutte contre le cancer du sein. Départ 10h30 de la place de la Mairie. 2 parcours le loisirs 2 km et le sportif de 5 ou 10 km. Inscription sur place 9h30.

OCTOBRE ROSE

En ce mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Vieux-Boucau passe au rose.

Jusqu’au 30 octobre, les commerces boucalais mettent en vente parapluies roses, bracelets en tissu rose et coussins cœur pour récolter des fonds pour la recherche.

Stand Prévention santé animations par des professionnels de santé médicaux et paramédicaux.

Marche ou course 2km (centre ville vers la plage ou 5 km tour du lac

Dress Code ROSE

Préinscription sur hello asso.Inscriptions sur place à partir de 9h30. .

Départ Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Octobre rose / Les foulées roses / La Boucalaise

Come and run or walk in aid of the fight against breast cancer. Start at 10.30 a.m. from Place de la Mairie. 2 routes: leisure 2 km and sport 5 or 10 km. On-site registration at 9.30 a.m.

German : Octobre rose / Les foulées roses / La Boucalaise

Kommen Sie zum Laufen oder Walken zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs. Start 10:30 Uhr auf dem Rathausplatz. 2 Strecken: Freizeit 2 km und Sport 5 oder 10 km. Anmeldung vor Ort 9:30 Uhr.

Italiano :

Venite a correre o a camminare a favore della lotta contro il cancro al seno. Partenza alle 10.30 da Place de la Mairie. 2 percorsi: 2 km per il tempo libero e 5 o 10 km per lo sport. Iscrizioni in loco alle 9.30.

Espanol : Octobre rose / Les foulées roses / La Boucalaise

Corra o camine a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Salida a las 10.30 h de la Place de la Mairie. 2 recorridos: 2 km para el ocio y 5 o 10 km para el deporte. Inscripciones in situ a las 9.30 h.

