Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms collège Lottin de Laval Orbec

collège Lottin de Laval Rue des Frères Bigot Orbec Calvados

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Dans le cadre d’Octobre Rose, Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms.

Il est conseillé de venir en rose.

Marche ouverte à toutes et tous.

RDV à 9h

Départ à 9h15

participation conseillée 5 €

Les bénéfices seront reversés au centre François Baclesse. .

collège Lottin de Laval Rue des Frères Bigot Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 60 35 05 03

English : Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms

As part of Pink October, Les Lacets Roses are offering a 5km walk.

German : Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms

Im Rahmen des Rosa Oktobers bieten Les Lacets Roses eine 5 km lange Wanderung an.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, Les Lacets Roses organizzano una passeggiata di 5 km.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, Les Lacets Roses organizan una marcha de 5 km.

