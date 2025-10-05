Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms collège Lottin de Laval Orbec
collège Lottin de Laval Rue des Frères Bigot Orbec Calvados
Début : 2025-10-05 09:00:00
2025-10-05
Dans le cadre d’Octobre Rose, Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms.
Il est conseillé de venir en rose.
Marche ouverte à toutes et tous.
RDV à 9h
Départ à 9h15
participation conseillée 5 €
Les bénéfices seront reversés au centre François Baclesse. .
collège Lottin de Laval Rue des Frères Bigot Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 60 35 05 03
English : Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms
As part of Pink October, Les Lacets Roses are offering a 5km walk.
German : Octobre Rose. Les Lacets Roses proposent une marche de 5 kms
Im Rahmen des Rosa Oktobers bieten Les Lacets Roses eine 5 km lange Wanderung an.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, Les Lacets Roses organizzano una passeggiata di 5 km.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, Les Lacets Roses organizan una marcha de 5 km.
