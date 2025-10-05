Octobre Rose Les Roses d’Hélène Espace Georges Pompidou Surgères

Octobre Rose Les Roses d’Hélène Espace Georges Pompidou Surgères dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose Les Roses d’Hélène

Espace Georges Pompidou A côté de l’école Charles Perrault Surgères Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

L’évènement « Les Roses d’Hélène » organisé par la Ville de Surgères se déroulera en collaboration avec les associations 1000 pattes , Sabots d’Hélène , SCS Athlétisme et UACIS .

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.

.

Espace Georges Pompidou A côté de l’école Charles Perrault Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15

English :

The « Les Roses d?Hélène » event organized by the town of Surgères will take place in collaboration with the associations 1000 pattes , Sabots d?Hélène , SCS Athlétisme and UACIS .

All profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

German :

Die von der Stadt Surgères organisierte Veranstaltung « Les Roses d?Hélène » findet in Zusammenarbeit mit den Vereinen 1000 pattes , Sabots d?Hélène , SCS Athlétisme und UACIS statt.

Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

L’evento « Les Roses d’Hélène », organizzato dalla città di Surgères, si svolgerà in collaborazione con le associazioni 1000 pattes, Sabots d’Hélène, SCS Athlétisme e UACIS.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le cancer.

Espanol :

La manifestación « Les Roses d’Hélène », organizada por la ciudad de Surgères, se celebrará en colaboración con las asociaciones 1000 pattes , Sabots d’Hélène , SCS Athlétisme y UACIS .

Toda la recaudación se destinará a la Ligue contre le cancer.

L’événement Octobre Rose Les Roses d’Hélène Surgères a été mis à jour le 2025-09-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin