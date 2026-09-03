OCTOBRE ROSE Lestelle-de-Saint-Martory
vendredi 9 octobre 2026 · Lestelle-de-Saint-Martory
Informations pratiques
Lestelle-de-Saint-Martory
OCTOBRE ROSE
Lestelle-de-Saint-Martory Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
Organisé par l’Association Beauchat’Rose.
Vendredi 9
21h – Spectacle avec Olivier de Robert
Entrée : 12 €, gratuit pour les -12 ans – Places limitées, en vente à l’office de tourisme d’Aspet et Salies du Salat (règlements par chèque).
Samedi 10
9h – Marche
Départ de la salle des fêtes, direction la chapelle de Picheloup.
Parcours d’environ 8 km – Collation offerte.
12h – Apéritif offert à tous les participants (marche ou repas).
13h – Repas dansant animé par Duo Sweety Variété
Au menu : paëlla, fromage, dessert, vin et café.
20 € par personne – 10 € pour les enfants de 8 à 10 ans.
Apportez vos couverts.
18h – Tirage de la tombola
Une partie des bénéfices sera reversée à l’Oncopole pour soutenir la recherche contre le cancer. 20 .
Lestelle-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
Organized by the Beauchat’Rose Association.
L’événement OCTOBRE ROSE Lestelle-de-Saint-Martory a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE