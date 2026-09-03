Informations pratiques

Lestelle-de-Saint-Martory

OCTOBRE ROSE

Lestelle-de-Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Organisé par l’Association Beauchat’Rose.

Vendredi 9

21h – Spectacle avec Olivier de Robert

Entrée : 12 €, gratuit pour les -12 ans – Places limitées, en vente à l’office de tourisme d’Aspet et Salies du Salat (règlements par chèque).

Samedi 10

9h – Marche

Départ de la salle des fêtes, direction la chapelle de Picheloup.

Parcours d’environ 8 km – Collation offerte.

12h – Apéritif offert à tous les participants (marche ou repas).

13h – Repas dansant animé par Duo Sweety Variété

Au menu : paëlla, fromage, dessert, vin et café.

20 € par personne – 10 € pour les enfants de 8 à 10 ans.

Apportez vos couverts.

18h – Tirage de la tombola

Une partie des bénéfices sera reversée à l’Oncopole pour soutenir la recherche contre le cancer. 20 .

Lestelle-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Organized by the Beauchat’Rose Association.

L’événement OCTOBRE ROSE Lestelle-de-Saint-Martory a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE