Octobre rose place de l’église Leugny

Octobre rose
place de l’église Salle des Fête de Leugny Leugny Vienne
Pour la première année, à Leugny, nous organisons une journée solidaire pour octobre rose.
Onvous attends nombreuses et nombreux, la journée est ouverte à tout le monde! Le cancer concerne tous et toutes !
N’hésitez pas à réserver votre tartiflette ou votre pizza ( pour une meilleure organisation,c’est notre 1ère fois, nous ne voudrions pas de déçus) .
place de l’église Salle des Fête de Leugny Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 14 03 02 Antre-nous@orange.fr
