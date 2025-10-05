Octobre rose place de l’église Leugny

Octobre rose place de l’église Leugny dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose

place de l’église Salle des Fête de Leugny Leugny Vienne

Pour la première année, à Leugny, nous organisons une journée solidaire pour octobre rose.

Onvous attends nombreuses et nombreux, la journée est ouverte à tout le monde! Le cancer concerne tous et toutes !

N’hésitez pas à réserver votre tartiflette ou votre pizza ( pour une meilleure organisation,c’est notre 1ère fois, nous ne voudrions pas de déçus) .

place de l’église Salle des Fête de Leugny Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 14 03 02 Antre-nous@orange.fr

