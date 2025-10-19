Octobre rose L’Île-Bouchard
Octobre rose L’Île-Bouchard dimanche 19 octobre 2025.
Octobre rose
Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Présence de différentes associations proposant des ateliers dont les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.
Détails sur le site internet de la commune.
Présence de différentes associations proposant des ateliers dont les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.
Détails sur le site internet de la commune. .
Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Various associations will be on hand to offer workshops, with proceeds going to cancer charities.
Details on the commune’s website.
German :
Präsenz verschiedener Vereine, die Workshops anbieten, deren Erlöse an Krebsorganisationen gespendet werden.
Details auf der Website der Gemeinde.
Italiano :
Diverse associazioni saranno a disposizione per offrire laboratori, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per la lotta contro il cancro.
I dettagli sul sito web della città.
Espanol :
Varias asociaciones ofrecerán talleres y todos los beneficios se destinarán a organizaciones benéficas contra el cáncer.
Más información en el sitio web de la ciudad.
L’événement Octobre rose L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme