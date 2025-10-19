Octobre rose L’Île-Bouchard

Octobre rose L’Île-Bouchard dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose

Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Présence de différentes associations proposant des ateliers dont les bénéfices seront reversés à des associations de lutte contre le cancer.

Détails sur le site internet de la commune.

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Various associations will be on hand to offer workshops, with proceeds going to cancer charities.

Details on the commune’s website.

German :

Präsenz verschiedener Vereine, die Workshops anbieten, deren Erlöse an Krebsorganisationen gespendet werden.

Details auf der Website der Gemeinde.

Italiano :

Diverse associazioni saranno a disposizione per offrire laboratori, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per la lotta contro il cancro.

I dettagli sul sito web della città.

Espanol :

Varias asociaciones ofrecerán talleres y todos los beneficios se destinarán a organizaciones benéficas contra el cáncer.

Más información en el sitio web de la ciudad.

