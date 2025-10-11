Octobre Rose Lisieux
Octobre Rose Lisieux samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose
6 Rue Saint-Jacques Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Lisieux se mobilise pour la sensibilisation et la prévention du cancer du sein.
Le samedi 11 octobre, de 10h à 18h, rendez-vous à l’Espace Saint-Jacques et à l’Espace Victor Hugo pour une journée solidaire et conviviale.
Au programme
– Ateliers bien-être pour prendre soin de soi,
– Activités sportives accessibles à tous,
– Espace de sensibilisation et de prévention autour du dépistage,
– Vente d’objets
– Flashmob
Et bien d’autres activités à retrouver dans le programme.
Tous les dons seront reversés au Centre François Baclesse. .
6 Rue Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie
English : Octobre Rose
German : Octobre Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre Rose Lisieux a été mis à jour le 2025-10-03 par Calvados Attractivité