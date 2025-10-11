Octobre Rose Lisieux

Octobre Rose Lisieux samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

6 Rue Saint-Jacques Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Lisieux se mobilise pour la sensibilisation et la prévention du cancer du sein.

Le samedi 11 octobre, de 10h à 18h, rendez-vous à l’Espace Saint-Jacques et à l’Espace Victor Hugo pour une journée solidaire et conviviale.

Au programme

– Ateliers bien-être pour prendre soin de soi,

– Activités sportives accessibles à tous,

– Espace de sensibilisation et de prévention autour du dépistage,

– Vente d’objets

– Flashmob

Et bien d’autres activités à retrouver dans le programme.

Tous les dons seront reversés au Centre François Baclesse. .

6 Rue Saint-Jacques Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Octobre Rose

German : Octobre Rose

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Lisieux a été mis à jour le 2025-10-03 par Calvados Attractivité